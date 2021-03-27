شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": الكتلة الباردة تبدأ اليوم وتزحف على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني من تأثير الكتلة الباردة ذات الأصل القطبي على بعض مناطق المملكة بدءً من اليوم السبت .

وأكد عبد العزيز الحصيني أن الكتلة الباردة تؤثر اليوم السبت على الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة .

كما توقع عبد العزيز الحصيني أن تمتد الكتلة الباردة على مناطق الشرقية والرياض من شمالها ثم وسطها وجنوبها بما فيها العاصمة الرياض من مساء اليوم السبت مع إنخفاض الحرارة من 6 إلى 9 درجات مئوية ورياح وغبار .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من عاصفة رميلة هذا الأسبوع وانخفاض الحرارة على معظم مناطق المملكة لأقل من 10 درجات مئوية .