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"الحصيني": الكتلة الباردة تبدأ اليوم وتزحف على عدة مناطق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني من تأثير الكتلة الباردة ذات الأصل القطبي على بعض مناطق المملكة بدءً من اليوم السبت .

وأكد عبد العزيز الحصيني أن الكتلة الباردة تؤثر اليوم السبت على الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة .

كما توقع عبد العزيز الحصيني أن تمتد الكتلة الباردة على مناطق الشرقية والرياض من شمالها ثم وسطها وجنوبها بما فيها العاصمة الرياض من مساء اليوم السبت مع إنخفاض الحرارة من 6 إلى 9 درجات مئوية ورياح وغبار .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من عاصفة رميلة هذا الأسبوع وانخفاض الحرارة على معظم مناطق المملكة لأقل من 10 درجات مئوية .

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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