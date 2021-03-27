شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. فتاة تحصل على جائزة إبداع 2021 بعد إنجازها الهام في مجال المخ والأعصاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

ضربت المواطنة رغد عسيري مثالاً يحتذى به في البحث والمثابرة في العلوم والتطبيق بعدما حصلت على المركز الثالث في " إبداع 2021 " في علم الأحياء الخلوية والجزئية بين 35 متسابق .

وأكدت رغد عسيري في حديثها على قناة " الإخبارية " أنها فخورة بتكريم سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مما يشجع على عطاء المزيد وخدمة الوطن في مجال الأبحاث .

وأشارت رغد عسيري أن مجالها في أبحاث المخ والأعصاب وبالتحديد جزء بالذاكرة وتهدف إلى فهم الكثير من المعلومات عن الجهاز العصبي ما يساعد فيإبتكا الأدوية وكشف غموض الكثير من الألغاز في جسم الإنسان .