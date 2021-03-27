شكرا لمتابعة خبر عن نصائح مهمة للطلاب لاجتياز اختبارات الفصل الدراسي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستعد طلاب المدارس لاختبارات الفصل الدراسي خلال أسبوعين وسط قلق وتوتر نفسي كالمعتاد من الاختبارات خاصة في ظل جائحة كورونا

ووجه البروفيسور مارك رودريغيز كاسترو 8 نصائح للطلاب في جميع المراحل قبيل الاختبارات، حيث شددعلى النوم الصحي وعدم السهر إلى أوقات متأخرة من الليل، لأن قلة النوم تؤدي إلى عدم التركيز، والإصابة بالتشتت أثناء الامتحانات.

وشدد على التقليل من تناول الوجبات الدسمة التي تؤدي إلى الشعور بالخمول والكسل، والحرص على تناول الوجبات الخفيفة ذات القيمة الغذائية العالية، مؤكدا على ممارسة التمرينات الرياضية لتنشيط الذاكرة.

​و دعا الطلاب بإنجاز اختبار تجريبي لأنفسهم لأنه يساعد على اكتشاف الثغرات في التحصيل الدراسي، وأكد على التقليل من مطالعة مواقع التواصل الاجتماعي لأنها تؤثر بشكل سلبي على أداء الطلاب أثناء فترة الامتحانات.