شكرا لمتابعة خبر عن أمين الشرقية يوجه بالتجهيز لتطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة لشهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم السبت، بالتجهيز لتطبيق الاجراءات الاحترازية الجديدة لشهر رمضان المبارك التي اقرتها الجهات المختصة والتي تتضمن منع إقامة بوفيهات الإفطار والسحور في المطاعم.

وأكد "الجبير" على ضرورة تحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار وبوابات وأعداد المتواجدين فيها، وإغلاق الحدائق الصغيرة، وكذلك تنظيم الفعاليات الرمضانية بأوقات محددة، وبتكثيف الجولات الرقابية ومنع التجمعات الرمضانية في الملاعب غير المرخصة داخل النطاق العمراني.