«الصخري» يتوقع رياحًا وأتربة مثارة على مناطق عدة بالمملكة

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، رياحًا شمالية قد تثير الأتربة والغبار خلال يومي السبت والأحد على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الصخري اليوم السبت، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «متوقع بمشيئة الله خلال يومي السبت والأحد ١٤ و ١٥ شعبان ١٤٤٢ رياح شمالية قد تثير الأتربة والغبار نواحي العراق ثم رفحاء حفر الباطن والكويت ثم الصمان والدهناء وأجزاء من منطقة الرياض وقد تؤثر على العاصمة الرياض؛ كذلك تشمل أجزاء واسعة من المنطقة الشرقية ثم تتجه نحو الربع الخالي».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية) يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، كذلك يتوقع تأثر سواحل (تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

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