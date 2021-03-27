«الوطني للأرصاد» ينبِّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية السطحية خلال الساعات المقبلة.

وأصدر المركز تنبيهاً بشأن حالة الطقس، بمنطقة الرياض تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ الحالة تشمل (الخرج- الدرعية- الزلفي- العاصمة الرياض- الغاط- المجمعة- المزاحمية- ثادق- حريملاء- رماح)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.

ونبّه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة، على منطقة تبوك، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الرابعة مساءً، وتشمل (الوجه- أملج- ضباء- نيوم شرما).

كما أصدر المركز تنبيها إلى منطقة المدينة المنورة تضمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة ‏تشمل ‏ (الحناكية- العلا- المدينة المنورة)، وتستمر حتى الرابعة مساءً.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية) يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، كذلك يتوقع تأثر سواحل (تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) والأجزاء الشمالية من سواحل المنطقة الشرقية برياح نشطة تتسبب في ارتفاع الموج.

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