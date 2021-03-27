حساب المواطن يجدد التذكير: لا يمكن إضافة التابع عبر التطبيق

جدد برنامج حساب المواطن، التذكير بأنه لا يمكن إضافة التابع من خلال التطبيق، ولكن يتم إضافته من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لا يمكنك إضافة تابع من خلال التطبيق، ويمكنك ذلك من خلال البوابة الإلكترونية، من خلال الرابط التالي: http://ca.gov.sa».

وحول طريقة إضافة التابع، أوضح البرنامج أنها تتم عبر الخطوات التالية في حساب المستفيد «تفاصيل الطلب - بيانات التابعين»، ثم إضافة التابعين، ثم الضغط على «إضافة» ثم «حفظ».

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