أمانة تبوك تحذر المنشآت المخالفة لإجراءات كورونا خلال رمضان

وجهت أمانة منطقة تبوك، تنويهًا، لجميع أصحاب المنشآت التجارية في المنطقة، بضرورة التقيد بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى تكثيف تلك الجولات خلال رمضان.

وأكدت الأمانة–عبر تويتر- عدم التهاون بحق المخالفين من حيث الإغلاق الفوري أو تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

وأشارت أمانة تبوك إلى أنها ستعمل خلال هذه الأيام على تكثيف الجولات الرقابية ومتابعة أعمال الرقابة اليومية، ويشمل الفترتين الصباحية والمسائية، وسيطبق ذلك طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

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