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أمانة تبوك تحذر المنشآت المخالفة لإجراءات كورونا خلال رمضان

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الرياض - محمد عبدالله - الإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة

وجهت أمانة منطقة تبوك، تنويهًا، لجميع أصحاب المنشآت التجارية في المنطقة، بضرورة التقيد بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى تكثيف تلك الجولات خلال رمضان.

وأكدت الأمانة–عبر تويتر- عدم التهاون بحق المخالفين من حيث الإغلاق الفوري أو تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

وأشارت أمانة تبوك إلى أنها ستعمل خلال هذه الأيام على تكثيف الجولات الرقابية ومتابعة أعمال الرقابة اليومية، ويشمل الفترتين الصباحية والمسائية، وسيطبق ذلك طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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