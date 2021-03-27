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مصر تدين بشدة استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالسعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها واستهجانها لاستمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المناطق المدنية والمنشآت الحيوية بالمملكة العربية .

 

واستنكر بيان اصدرته وزارة الخارجية المصرية  مجددا مواصلة ميليشيا الحوثي أعمالها العدائية الجبانة صوب أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والمدنية وإمدادات الطاقة بها، بالرغم من الجهود السعودية الصادقة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.

 

وجدد البيان تضامن مصر ووقوفها، حكومة وشعبا، مع السعودية في مواجهة هذه الأعمال الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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