شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 40 دولة.. بايدن يدعو الملك سلمان لـ«قمة المناخ» في 22 إبريل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض أمس (الجمعة) الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في قمة عالمية بشأن تغير المناخ التي ستعقد في 22 و23 إبريل بجانب رئيسي الصين وروسيا، حيث ستضم 40 من زعماء العالم وجهت إليهم الدعوه.

وقمة (يوم الأرض) العالمية بشأن المناخ جزء من جهود بايدن لجعل تغير المناخ أولوية قصوى. وستعقد القمة افتراضيا بسبب قيود جائحة كورونا وسيتم بثها عبر الإنترنت للعامة.

وتغير المناخ مجال يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن بوسع الولايات المتحدة التعاون فيه مع الصين وروسيا، برغم الخلافات الشديدة حول عدد من القضايا الأخرى.

وقال بيان البيت الأبيض إن أحد الأهداف الأساسية لقمة (يوم الأرض) وقمة أخرى في مدينة جلاسجو الاسكتلندية في نوفمبر سيكون تنشيط جهود الحفاظ على هدف ألا يتجاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة مئوية.

وقال بايدن إنه تحدث للتو مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وأشار إلى أن قمة المناخ كانت أيضا موضوع المناقشات.

كان الحديث عن المناخ أيضا حاضرا عندما تحدث بايدن إلى الزعماء الأوروبيين الخميس في قمة افتراضية للمجلس الأوروبي.

وقال البيت الأبيض إن بايدن يحث زعماء العالم على استغلال القمة كفرصة لتوضيح كيف ستساهم دولهم في خفض الانبعاثات.

وسوف تضم القمة 17 دولة مسؤولة عن 80 بالمئة من الانبعاثات العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتشمل قائمة الدول الأربعين المدعوة كندا والمكسيك، إلى جانب حلفاء في أوروبا وآسيا، وكذلك إسرائيل والسعودية والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا وجنوب أفريقيا.