سُرقت قبل 43 عاما من مكتبة ترومان.. FBI يعلن عن مكافأة مالية لاستعادة 3 سيوف سعودية

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أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “FBI” تخصيص مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في استعادة 3 سيوف سُرقت قبل 43 عاماً من مكتبة ترومان الرئاسية في ولاية ميزوري.

وأوضح أن السيوف سُرقت من مكتبة ترومان الرئاسية في ولاية ميزوري في 24 مارس 1978، فيما يعتقد المسؤولون أن المشتبه بهم في عملية السرقة كانوا على علم بالإجراءات الأمنية للمكتبة، مبيناً أن السيوف الثلاثة حصل ترومان عليها كهدية من الملك سعود حينما كان وليًا للعهد.

وأشار إلى أن عملية السرقة لم تستغرق سوى دقائق، حيث توقفت سيارة بالقرب من البوابة الجنوبية للمكتبة واقتحم شخصان المبنى وحطما الصندوق الذي يحتوي على السيوف وقاما بسرقتها وفرّا من النافذة.

Source akhbaar24.argaam