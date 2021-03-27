فيديو يوثق لحظة التصادم المروع بين القطارين الذي وقع في صعيد مصر

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لقي عدد كبير من ركاب قطاري الصعيد بمصر مصرعهم في الحادث الذي وقع ظهر أمس الجمعة، حيث كشف مقطع فيديو عن لحظة اصطدام أحد القطارين بالآخر من الخلف.
وأوضح الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة بالقرب من “مزلقان” السكة الحديد، الذي كان مغلقا عند مرور القطار، لحظة الاصطدام وسط ذهول الجميع، فيما ظهر عدد من المركبات المنتظرة عبور السكة الحديدية.
وكان القطار الأول يسير ببطء شديد، فيما جاء خلفه القطار الآخر بسرعة، فصدمه من الخلف بقوة أطاحت بالعربات على جانبي السكة الحديدية.
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت عن حصيلة أولية لضحايا الحادث بلغت 32 وفاة و66 إصابة، وسط استنفار للجهات الصحية.
Source akhbaar24.argaam
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