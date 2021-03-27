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كشفت مواطنة عن بعض العلامات الجلدية التي ظهرت على إحدى ذراعيها بعد أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أنها تعاني من هذه العلامات الجلدية البنية منذ أسبوع بعد تلقيها اللقاح، مطالبة بالتجاوب مع حالتها وعلاجها.
من جانبها، تفاعلت وزارة الصحة مع الحالة، حيث أكدت أنه سوف يتم تصعيد حالتها والاهتمام بها وعلاجها، سائلة الله أن يمنحها الصحة والعافية.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنة أخذت اللقاح وظهر على ذراعها بقعة جلدية بنية كبيرة.. و”الصحة” ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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