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ما زالت قضية الطفل المفقود في تبوك تثير الجدل على خلفية غموض اختفائه وتضارب الأقوال حول أسبابها ومسبباتها، فيما صعدت الأم من ذلك الغموض بتصريحات جديدة، اتهمت فيها والد الطفل بإخفائه ومن ثم الظهور في مقطع فيديو يناشد البحث عنه، الأمر الذي نفاه الأخير جملة وتفصيلاً.
وقالت الأم إن اتهامها لوالد طفلها يعود لسبب رفعها قضية خلع وأيضاً مطالبتها بحضانة الطفل، مضيفة أنه كان من المقرر أن يتم تسليم الطفل بأسبوع قبيل اختفائه ومحاولة مساومتها.
من جهة أخرى نفى والد الطفل المفقود في تبوك هذه الاتهامات، مبيناً أنه لاحظ بعض المعرفات في “تويتر” تقوم ببث مثل هذه الاتهامات، متوعداً بمقاضاتها.
تجدر الإشارة إلى أنه تم التواصل مع المتحدث باسم شرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، والذي رد على سؤال عن مجريات القضية ومدى صحة اتهامات أم الطفل المفقود، بقوله: “سوف يتم إصدار بيان فور الانتهاء من الموضوع”.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر مصير الطفل المفقود بتبوك ما زال مجهولاً.. وتصريحات الأب والأم تزيد الأمر غموضًا. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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