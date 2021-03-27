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عرضت وزارة الدفاع، أمس الجمعة، مقطع فيديو وصورا لعملية تدمير طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران. وأوضحت المقاطع تتبع الطائرات ورصدها بشكل دقيق قبل استهدافها من قبل قوات الدفاع الجوي، لتُجهض بذلك محاولة جديدة للحوثيين لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة. وكانت وزارة الدفاع قد أكدت أن الاعتداء على محطة التوزيع بجازان يؤكد رفض الحوثيين مبادرة المملكة التي أعلنتها قبل عدة أيام لإنهاء الأزمة في اليمن. فيديو | وزارة الدفاع تعرض لقطات لتدمير الطائرات بدون طيار المفخخة والتي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه #المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية#الإخبارية pic.twitter.com/cP4RNuEosR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 26, 2021 Source akhbaar24.argaam



كانت هذه تفاصيل خبر “الدفاع” تعرض فيديو وصوراً لتدمير طائرات بدون طيار حوثية قبل استهدافها للمدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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