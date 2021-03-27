“الشؤون البلدية”: اشتراط تحصين جميع العاملين في أنشطة الحج والعمرة والمحلات التجارية في مكة والمدينة بدءا من 1 رمضان

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس (الجمعة)، اشتراط التحصين على العاملين في أنشطة الحج والعمرة، والمحلات التجارية في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقالت الوزارة إن القرار يسري اعتباراً من الأول من شهر رمضان المقبل، وذلك حفاظاً على الصحة العامة.
وأبانت أن القرار يشمل تحصين جميع مقدمي الخدمات للحجاج والمعتمرين والعاملين بالمحلات التجارية، ومقدمي الخدمات في المدينتين، وذلك إما بأخذ اللقاح المضاد لكورونا، أو بإجراء فحص أسبوعي للعاملين على نفقة المنشأة.
يذكر أن الأنشطة التي أُعلن عن إلزامها بتحصين العاملين بها أو إجراء فحص “PCR” بشكل أسبوعي، تتضمن إضافةً إلى الأنشطة المذكورة، المطاعم ومحلات بيع الأغذية، وصالونات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، والصالات والمراكز الرياضية، وجميع العاملين في وسائل النقل العام المختلفة، والعاملين في منشآت الإيواء السياحي.
Source akhbaar24.argaam
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