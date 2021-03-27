جمعية أعمال تعلن طرح دورة مجانية عن بعد في اللغة الإنجليزية للمبتدئين

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تعلن جمعية أعمال عن طرح دورة (أساسيات اللغة الإنجليزية للمبتدئين)، وهي دورة مجانية (عن بعد) للرجال والنساء بعدد ساعات تدريبية (12 ساعة – فترتين) مع شهادة إجتياز على النحو التالي:

موعد الدورة:

– تقام الفترة الأولى من الإثنين القادم 1442/8/16هـ (الموافق 2021/3/29م) حتى الأربعاء 1442/8/18هـ (الموافق 2021/3/31م).

– تقام الفترة الثانية من الإثنين الموافق 1442/8/23هـ (الموافق 2021/4/5م) حتى الأربعاء 1442/8/25هـ (الموافق 2021/4/7م).

– ساعات التدريب في جميع الأيام من 6:30 مساءاً حتى 8:30 مساءاً عبر برنامج (زووم).

– مجموع ساعات الدورة (12) ساعة.

محاور الدورة:

– أساسيات المهارات الأربع (التحدث، الكتابة، القراءة، الاستماع).

– تعلم قواعد اللغة الإنجليزية بشكل مبسط.

– تعلم الطريقة الصحيحة لتركيب الجمل وتكوين الأسئلة بالإنجليزية.

– تعلم أهم الأفعال والصفات والأسماء الأكثر استخداماً بالتحدث.

– تعلم المفردات الأكثر شيوعاً في اللغة الإنجليزية.

نبذة عن جمعية أعمال:

جمعية أعمال للتنمية الأسرية جمعية غير ربحية ومرخصة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تهدف إلى تمكين الشباب والفتيات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الإنتاج المحي عبر استثمار طاقاتهم ودعم مشاريعهم متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تأهيلهم وتدريبهم ومساعدتهم للإنطلاق إلى سوق العمل الحر.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الخميس 1442/8/12هـ عن طريق الرابط:https://bit.ly/2PwhSpv ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب. تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a/11340.png

Source wadhefa

