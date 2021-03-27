تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة وارتفاع للأمواج على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية ونشاطًا للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق الحدود الشمالية «رفحاء، عرعر، العويقيلة»، وحائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق»، والقصيم «الشماسية، النبهانية، الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، بريدة، رياض الخبراء ضرية، عثلة الصقورة، عنيزة، عيون الجواء»، تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وأيضًا، تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة على المنطقة الشرقية «النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا، الأحساء، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف»، ومنطقة تبوك «الوجه، أملج، ضباء، نيوم، شرما»، والمدينة المنورة «ينبع، الحناكية، العلا».

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن مواقع «الخرج، الدرعية، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، رماح» بمنطقة الرياض، تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تشهد «الليث، جدة، رابغ» بمنطقة مكة المكرمة رياحً نشطة مصحوبة بارتفاع في الأمواج وتدنّ في مدى الرؤية.