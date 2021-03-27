بمناسبة اليوبيل الذهبي لاستقلالها.. المعلمي يشارك في حفل بنجلاديش لدى الأمم المتحدة

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمس في الحفل الافتراضي الذي أقامته المندوبة الدائمة لجمهورية بنجلاديش لدى الأمم المتحدة بمناسبة مرور 50 عامًا على استقلال بنجلاديش (اليوبيل الذهبي)، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، وجمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة.

وأكد السفير المعلمي -خلال المشاركة- على أواصر الصداقة التي تجمع البلدين، متمنيًا لجمهورية بنجلاديش وشعبها دوام التقدم والنجاح.

حضر الاحتفال من جانب وفد المملكة، مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.