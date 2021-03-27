الحصيني: تقدم الكتلة الباردة على عدة مناطق.. وانخفاض الحرارة 9 درجات

أوضح خبير الأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، أن الكتلة الباردة التي أصلها قطبي تؤثر اليوم السبت على الشمالية وتبوك والجوف وحائل والقصيم والمدينة.

وأشار الحصيني –عبر تويتر- إلى أنه متوقع أن تمتد الكتلة الباردة، من مساء اليوم السبت، إلى مناطق الشرقية والرياض، مضيفا أن البداية على منطقة الرياض ستكون من شمالها ثم وسطها ثم جنوبها بما فيها العاصمة الرياض.

وأوضح الحصيني، أن درجات الحرارة ستنخفض من (6) إلى (9) درجات مئوية، مع هبوب رياح وغبار

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