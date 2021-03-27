«السديس» يوجه معهدي وكليتي الحرمين الشريفين بالالتزام بالمواعيد الجديدة

وجّه الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس معهدي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي بشقيهما الرجالي والنسائي، بالالتزام بمواعيد الاختبارات، وذلك على ضوء الموافقة السامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم موعد الاختبارات؛ حرصاً منه على صحة وسلامة الطلاب والطالبات.

وأكد على الجميع الالتزام بالتوجيهات الكريمة التي تضمنت الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات بما يعنيهم ويسهل وييسر عليهم دراستهم وطلبهم للعلم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، رافعاً شكره للقيادة الرشيدة الحرص والاهتمام غير المستغرب بصحة وسلامة ابناءهم الطلاب والطالبات.

كما حرّص السديس على الطلاب والطالبات بالجد والاجتهاد واستغلال الوقت في طلب العلم والمدارسة وبما يعود عليهم بالنفع والفائدة، سائلاً الله العلي القدير للجميع دوام التوفيق والسداد.