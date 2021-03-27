«أمانة عسير» تعلن تأجيل توزيع أراضي المنح

أعلنت أمانة منطقة عسير تأجيل تنفيذ عملية توزيع أراضي المنح؛ بسبب تنفيذ الآليات والضوابط الجديدة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأضافت الأمانة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن موعد التوزيع والتنفيذ.

وتنص الآلية الجديدة لتوزيع أراضي المنح، على تأجيل تنفيذ طلبات المنح حتى الانتهاء من الآلية الجديدة التي ستمكن المواطن من الحصول على الأرض السكنية بكامل خدماتها، وبالتالي يمكنه البناء فورًا دون اضطراره إلى انتظار الخدمات التي قد تستغرق عددًا من السنوات، وبناء على ذلك تم تأجيل توزيع أراضي المنح حتى يتم الانتهاء من الآلية الجديدة في مواقع المخططات السكنية.