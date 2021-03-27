أخبار السعودية اليوم.. الصحة والداخلية تحذران من عدم الالتزام بالاحترازات.. واستشاري يتحدث عن أعراض حقيقية وأخرى تتصادف مع أخذ لقاح كورونا

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 26 مارس 2021 منها: «الصحة» تحذر من التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ورياح مثيرة للأتربة ورؤية محدودة على بعض المناطق، غدًا السبت، ألف ريال عقوبة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ورفض قياس درجة الحرارة.

استشاري بـ«الصحة» يتحدث عن أعراض حقيقية وأخرى تتصادف مع أخذ لقاح كورونا

أوضح الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، أنه من المهم جدًا التفريق بين الأعراض الجانبية الحقيقية وبين أعراض تتصادف مع أخذ لقاح كورونا ولا علاقة لها به وستحدث على أي حال.

«الأرصاد» عن طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة ورؤية محدودة على بعض المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار السبت، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

«الصحة» تحذر من التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

حذرت وزارة الصحة من التجمعات، مشيرة إلى أنها وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وراء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

الداخلية: ألف ريال عقوبة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي ورفض قياس درجة الحرارة

طالبت وزارة الداخلية، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

التأهيل المهني بالرياض يحقق التمكين الوظيفي لـ60 متدربًا من ذوي الإعاقة

قدم قسم التأهيل المهني بمركز التأهيل الشامل للذكور بالرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الفترة الأخيرة الماضية خدمات التدريب والتمكين الوظيفي لـ60 متدربًا من ذوي الإعاقة، بعد قياس قدراتهم وتهيئتها وتوجيهها للعمل بحرفة أو مهنة توافق رغباتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل.

ما أهداف نظام التخصيص.. وهل يمكن للمواطنين تملك أصول حكومية؟

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 436 وتاريخ 3/08/1442هـ بالموافقة على تطبيق نظام التخصيص في المملكة.

«بر المجمعة» تسلم 14 أسرة وحدات سكنية

سلمت جمعية البر الخيرية بالمجمعة، أمس، 14 أسرة مستفيدة من خدماتها وحدات سكنية ضمن شراكتها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلًا بالإسكان التنموي.

مندوب السعودية بالأمم المتحدة: جاهزون لعلاقة تعاون مع تركيا بشرط

قال السفير عبدالله المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، إن المملكة جاهزة لعلاقة تعاون مع تركيا بشرط المعاملة بالمثل، مشيرًا إلى أن الرياض لديها علاقات تاريخية ووثيقة مع العراق الشقيق.

طبيب سعودي: الطمأنينة الزائدة لدى متلقي اللقاح تؤدي إلى خطر أكبر لانتشار كورونا

أوضح الدكتور وائل باجهموم استشاري أمراض معدية أن الطمأنينة الزائدة لدى المُطعَّمين يؤدي إلى خطر أكبر في انتقال فيروس كورونا المستجد «كوفيد–19».

طلاب جامعة «أم القرى» يحصدون 12 ميدالية في «جنيف للابتكارات»

حصد 12 طالبًا وطالبةً بجامعة أم القرى ضمن المشاركين في معرض جنيف للابتكارات 2021 الذي نظَّمته المنظمة العالمية للمِلكيَّة الفكريَّة خلال الفترة من 10–14 مارس الجاري، عن بُعد؛ 12 ميدالية بين ذهبية وفضية وبرونزية.

الإطاحة بمواطنين في الرياض ثبت تورطهما في سرقة منازل ومدارس ومتاجر

تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، الجمعة، من القبض على مواطنين في العقد الثاني من العمر، ثبت تورطهما في اقتحام منازل ومدارس ومتاجر وسرقة ما تحويه من أموال ومجوهرات وتجهيزات ومقتنيات شخصية وبيع المسروقات العينية بمنافذ بيع المستخدم.

شركة سعودية تتعاقد مع بايونير الكورية الجنوبية لدعم اختبارات تشخيص كورونا

وقعت شركة بايونير الكورية الجنوبية، اليوم عقدًا بقيمة 6.6 مليار وون (5.8 مليون دولار)، لتزويد شركة نوبكو الوطنية بأطقم استخراج الحمض النووي التي تستخدم في اختبارات التشخيص الجزيئي لفيروس كورونا.

وثق مخالفته عبر مواقع التواصل.. الإطاحة بقائد المركبة المتهور في الطائف

أعلن المرور السعودي، ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة في الطائف بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

الصحة: أخذ اللقاح يسهم في الوصول إلى «المناعة المجتمعية» والعودة إلى الحياة الطبيعية

أكدت وزارة الصحة أن أخذ اللقاح يُسهم في الوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية، حاثةً الجميع على المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على موعد لأخذ اللقاح من خلال أكثر من 500 مركز لقاح كورونا منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

بعد بدء تطبيقه.. 5 شروط للحصول على التصريح البيئي للإنشاء والتشغيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تطبيق اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة في المملكة.

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