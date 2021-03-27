

نيودلهي 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

سجلت الهند 62291 إصابة جديدة بفيروس

وقفز عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 161275 وفاة وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية محلية.

// انتهى //

07:33ت م

0023



نيودلهي 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسسجلت الهند 62291 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 11 مليونا و908373 إصابة.وقفز عدد الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 161275 وفاة وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية محلية.// انتهى //07:33ت م0023

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل 62291 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.