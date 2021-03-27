السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 505 إصابات جديدة بفيروس كورونا



سيئول 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 505 إصابات جديدة بفيروس

كما سجلت البلاد خمس وفيات أخرى بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1721 وفاة.

// انتهى //

07:20ت م

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سيئول 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 505 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 101275 إصابة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.كما سجلت البلاد خمس وفيات أخرى بالفيروس لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1721 وفاة.// انتهى //07:20ت م0021

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