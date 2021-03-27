

نيويورك 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

قدم رئيس اللجنة الثالثة بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس الفريق الأممي العامل المعني بالرسائل المتعلقة بوضع المرأة محمد خشعان، خلال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة التقرير السنوي الذي يتضمن ردود الدول الأعضاء على التجاوزات بشأن توفير الحماية والرعاية للنساء والأطفال والفتيات.

وأعرب رئيس الفريق خشعان، عن تقديره وأعضاء الفريق لتعاون الحكومات التي قدمت ردودا أو ملاحظات توضيحية على الرسائل الواردة، وأقر بأهمية تلك الردود والملاحظات، عاداً هذا التعاون عاملا أساسيا لتمكين الفريق من الاضطلاع بمهامه على نحو فعال.

// انتهى //

05:43ت م

0016





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس اللجنة الثالثة بوفد المملكة لدى الأمم المتحدة يقدم تقرير الفريق الأممي المعني بالرسائل المتعلقة بوضع المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.