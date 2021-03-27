سياسي / الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني عددا من القضايا المشتركة



واشنطن 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي أمس مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سبل تعزيز التعاون بشكل وثيق بين البلدين بشأن أولويات السياسة الخارجية المشتركة.

وأكد الجانبان التزامهما المستمر بمكافحة كوفيد -19 وضمان الأمن الصحي العالمي، وأهمية تطوير أهداف مناخية طموحة، مشيرين إلى الفرص التي توفرها قمة القادة حول المناخ ورئاسة المملكة المتحدة لمجموعة السبع، مشددين على أهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي في أيرلندا الشمالية.

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