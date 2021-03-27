السعودية اليوم / مصر تسجل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 36 حالة



القاهرة 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

سجلت مصر 670 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 198681 من ضمنهم 152198 حالة تم شفاؤها، و 11804 حالة وفاة.

//انتهى//

02:46ت م

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القاهرة 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسسجلت مصر 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 36 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 198681 من ضمنهم 152198 حالة تم شفاؤها، و 11804 حالة وفاة.//انتهى//02:46ت م0014

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