سياسي / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يؤكد التزام المجلس بالتواصل مع جميع مناطق البلاد



طبرق 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي التزام المجلس بالتواصل مع جميع مناطق ومدن ليبيا للدفع بملف المصالحة الوطنية، من خلال إشراك جميع الكيانات والمكونات، للوصول لاستحقاقات الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر القادم.

وأوضح وفق بيان لرئاسة المجلس أمس خلال زيارة محمد المنفي لمدينة طبرق أهمية مواصلة العمل بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لحلحلة المشاكل التي تعاني منها البلاد، وحثها على الإسراع في معالجة الإشكاليات والأزمات الراهنة بشكل فوري في جميع مدن ومناطق ليبيا.

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