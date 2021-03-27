السعودية اليوم / البرازيل تسجل 84245 إصابة و3650 وفاة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس تسجيلها 84245 إصابة جديدة بفيروس

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 12 مليونا و404414 إصابة بالفيروس، كما ارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 307122 شخصا​​​.

// انتهى //

02:22ت م

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برازيليا 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 مأعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس تسجيلها 84245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3650 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 12 مليونا و404414 إصابة بالفيروس، كما ارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 307122 شخصا​​​.// انتهى //02:22ت م0012

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