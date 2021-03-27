

نيويورك 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واس

شارك معالي مندوب المملكة العربية

وأكد معالي السفير المعلمي خلال المشاركة على أواصر الصداقة التي تجمع البلدين، متمنيا لجمهورية بنجلاديش وشعبها دوام التقدم والنجاح.

حضر الاحتفال من جانب وفد المملكة، مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

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02:03ت م

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نيويورك 14 شعبان 1442 هـ الموافق 27 مارس 2021 م واسشارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمس في الحفل الافتراضي الذي أقامته المندوبة الدائمة لجمهورية بنجلاديش لدى الأمم المتحدة بمناسبة مرور 50 عاما على استقلال بنجلاديش ( اليوبيل الذهبي )، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، وجمع من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي الأمم المتحدة.وأكد معالي السفير المعلمي خلال المشاركة على أواصر الصداقة التي تجمع البلدين، متمنيا لجمهورية بنجلاديش وشعبها دوام التقدم والنجاح.حضر الاحتفال من جانب وفد المملكة، مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.// انتهى //02:03ت م0011

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السفير المعلمي يشارك في حفل جمهورية بنجلاديش لدى الأمم المتحدة بمناسبة مرور 50 عاما على استقلالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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