شكرا لقرائتكم خبر عن «خشعان» يقدم تقريره السنوي للجنة وضع المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم رئيس اللجنة الثالثة بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس الفريق الأممي العامل المعني بالرسائل المتعلقة بوضع المرأة محمد خشعان، خلال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة، التقرير السنوي الذي يتضمن ردود الدول الأعضاء على التجاوزات بشأن توفير الحماية والرعاية للنساء والأطفال والفتيات.

وأعرب رئيس الفريق خشعان، عن تقديره وأعضاء الفريق لتعاون الحكومات التي قدمت ردودا أو ملاحظات توضيحية على الرسائل الواردة، وأقر بأهمية تلك الردود والملاحظات، عاداً هذا التعاون عاملا أساسيا لتمكين الفريق من الاضطلاع بمهامه على نحو فعال.