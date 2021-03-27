شكرا لمتابعة خبر عن بريطانيا تعلن موقفها من استهداف ميليشيا الحوثي للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - لندن (صدى):أدانت بريطانيا بشدة، الجمعة، محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف الأعيان والمدنيين بالمملكة.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك: " إنه يدين الهجمات الأخيرة التي قام بها الحوثيون بعد أيامٍ من دعوة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار".
وأضاف راب: " هذه الهجمات تهدد فرص السلام، ويجب على جميع الأطراف المشاركة وبشكل عاجل في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة " .