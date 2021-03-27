شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الحبيب: بعض الأزواج لا يغارون وشخص آخر يتلذذ بأن زوجته تخونه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، إن بعض الأشخاص لا يغارون على زوجاتهم، لأنها لا تمثل قيمة بالنسبة لهم.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، بأن هناك نوع من الأزواج لا يصل إلى لذة الجماع إلا إذا استشعر بأن زوجته تخونه.

وأكد أن هذه الفئة من الأشخاص تعد قليلة، ولا يمكن حصر نسبتهم في كل مجتمع لأن مثل هذه الأمور لا يتحدث عنها الأفراد إلا في جلسات خاصة، ومع مختصين يثقون به، ويكون لهذه الحالات علاج متعلق بها.