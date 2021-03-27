شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الأمير سلطان بن سلمان يروي قصة أخذ التمر معه في المكوك إلى الفضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، الأمير سلطان بن سلمان، قصة أخذ التمر معه إلى الفضاء خلال رحلته في المكوك ديسكفري عام 1405هـ - 1985م.

وقال الأمير سلطان بن سلمان إنه كان يأخذ معه تمر المدينة المحشو بالفستق، مشيرًا إلى أن العاملين في الموقع أحبوا تناوله.

وأضاف : وبعدها زاد عدد محبي التمر بعد أن علموا أنه لذيذ ومجانًا، فوضعت ورقة تدعوهم لأخذه هدية.

وتابع : وعلم الملك فهد بالقصة وكان سعيد جدًا، ثم ورد اتصال من السفارة بأن هناك شحنة من التمر سترسَل لمكان التدريب، على شرط أن يؤخذ منها في الرحلة إلى الفضاء.

واستكمل : وأصر أفراد الفريق العلمي على أخذ التمر في المكوك للاستمتاع بأكله.