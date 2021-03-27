شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" تتوعد من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله المقرات العامة والخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت وزارة الداخلية بأن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند الدخول لمقرات القطاعين الخاصة والعام يعد مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

وتوعدت الوزارة من يقوم بمخالفة الإجراءات الاحترازية بفرض غرامة قدرها 1000 ريال في المرة الأولى، على أن يتم مضاعفة العقوبة في حال تكرارها.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي مخالفة لهذه الإجراءات من خلال الرقم "999" في جميع مناطق المملكة، وعلى الرقم "911" في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.