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"الداخلية" تتوعد من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخوله المقرات العامة والخاصة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت وزارة الداخلية بأن عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند الدخول لمقرات القطاعين الخاصة والعام يعد مخالفة للإجراءات الوقائية من فيروس .

وتوعدت الوزارة من يقوم بمخالفة الإجراءات الاحترازية بفرض غرامة قدرها 1000 ريال في المرة الأولى، على أن يتم مضاعفة العقوبة في حال تكرارها.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي مخالفة لهذه الإجراءات من خلال الرقم "999" في جميع مناطق المملكة، وعلى الرقم "911" في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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