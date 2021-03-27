شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تُحذر الجميع: لا تدفعوا ثمن التهاون في الاجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت وزارة الصحة الجميع من مخاطر التعاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي صدرت للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الوزارة أن التجمعات، وعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، هي سبب زيادة أعداد الاصابة بفيروس كورونا، لذلك يجب على الجميع الالتزام وعدم التهاون بها الذي قد يؤدي لنتائج سلبية سيدفعون ثمنها من حياتهم وحياة المخالطين لهم.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين، وعدم المصافحة.