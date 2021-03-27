شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الحج والعمرة: بدأنا باتخاذ خطوات حازمة لخدمة ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة عن بدء اتخاذ خطوات لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط لقناة "الإخبارية" : بدأنا باتخاذ خطوات حازمة لخدمة ضيوف الرحمن ونعمل مع العديد من الجهات لضمان سلامة ضيوف الرحمن.

وأضاف : سيكون هناك ارتباط بين الوزارة وتطبيق توكلنا للتأكد بأن الجميع حصل على اللقاح لخدمة ضيوف الرحمن.

وتابع: نحن نستعد لاستقبال ضيوف العمرة، في رمضان وهذه الاستعدادات كانت من جميع الجهات، بالإضافة إلى اللالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي وضعتها وزارة الصحة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أصدرت تعميماً للقطاعات العاملة في الحج والعمرة اشتراط تحصين كافة العاملين في منظومة مقدمي الخدمات والمحلات التجارية اعتباراً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ.