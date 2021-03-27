شكرا لمتابعة خبر عن سجن مواطن تستر على مُقِيمين مقابل 25 ألف ريال سنوياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

شهّرت وزارة التجارة بمواطن تستر على مقيمين من جنسية السورية، وذلك بعد صدر حكم قضائي نهائي بإدانتهما بمخالفة نظام مكافحة التستر.

وذكرت الوزارة أنه ثبت تمكين المواطن للمقيمين من العمل في مجال صيانة الطرق مقابل 25 ألف ريال سنوياً، ونص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في سكاكا، على تغريم المخالفين 450 ألف ريال.

كما نص الحكم على السجن 3 أشهر للمتستر وشهر للمتستر عليه الأول، وشهرين للمتستر عليه الثاني، بجانب إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

وأضافت أن الحكم تضمن أيضا إبعاد المتستَّر عليهم عن المملكة، وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.