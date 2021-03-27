شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "مكافحة المخدرات" تسرد قصة مدمن اعتدى على أسرته وفتاة حاولت الانتحار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استعرض مدير إدارة الدراسات والمعلومات في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، سليمان للحيدان، النتائج السلبية لإهمال الأسر لمتعاطي مخدرات.

وأضاف، خلال استضافته بقناة الإخبارية، أن إحدى الأسر تهاونت في علاج ابنها المدمن، وبعد فترة ترك المدمن المنزل، ولم تهتم الأسرة بذلك.

وتابع أن بعد مرور فترة من الزمن عاد المدمن إلى المنزل واعتدى على أسرته، مضيفا أن تطور مراحل الأدمان يحول الشخص إلى شخص عنيف.

ونوه بقصة أخرى لفتاة حاولت الانتحار بسبب وصمة أن والدها يتعاطي المخدرات، مشدداً على ضرورة مكافحة المخدرات، وعدم تجاهل الأسر لعلاج فردها المدمن.