شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تتفاعل مع مواطنة أخذت اللقاح وظهر على ذراعها بقعة جلدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت وزارة الصحة مع مواطنة كشفت عن بعض العلامات الجلدية التي ظهرت على إحدى ذراعيها بعد أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت المواطنة إنها تعاني من هذه العلامات الجلدية البنية منذ أسبوع بعد تلقيها اللقاح، مطالبة بالتجاوب مع حالتها وعلاجها.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه سوف يتم تصعيد حالتها والاهتمام بها وعلاجها، سائلة الله أن يمنحها الصحة والعافية.