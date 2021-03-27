شكرا لمتابعة خبر عن أمانة عسير تؤجل تنفيذ عملية توزيع أراضي المنح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أعلنت أمانة منطقة عسير،عن تأجيل تنفيذ عملية توزيع أراضي المنح؛ بسبب تنفيذ الآليات والضوابط الجديدة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأشارت أمانة عسير عبر حسابها على " تويتر " إلى أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن موعد التوزيع والتنفيذ.

ويذكر أن الآلية الجديدة تعتمد على تأجيل تنفيذ طلبات المنح حتى الانتهاء من الآلية الجديدة التي ستمكن المواطن من الحصول على الأرض السكنية بكامل خدماتها.