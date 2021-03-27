شكرا لمتابعة خبر عن المعلمي: إيران تمارس دورًا تخريبيًا في اليمن وهدفها إطالة الصراع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، إن المملكة شقيقة كبرى لكل اليمن، مؤكداً أن المملكة ترحب بمن يريد التحدث معها.

وأشار إلى أن إيران لا تملك حدودًا مشتركة مع اليمن، وهي من يتدخل بشؤونه، مضيفا أن إيران تمارس دورا تخريبيا في اليمن وهدفها إطالة الصراع.

وأكد أن الميليشا الحوثية تعد تنظيم إرهابي، مضيفا أن التصعيد الحوثي يسبب المعاناة الإنسانية في اليمن، منوهاً بأن الحكومة اليمنية قررت السماح لسفن بالرسو في الحديدة كبادرة حسن نية.