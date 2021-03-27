شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يتوقع منع الصلاة في المساجد خلال شهر رمضان بسبب زيادة حالات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد أستاذ التخدير والعناية المركزة بجامعة الملك سعود، ناصر توفيق، أنه لا يستبعد قرار منع الصلاة بالمساجد في رمضان.

وأضاف، خلال مداخلة له بقناة "الإخبارية"،أن مع استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الجديد في المملكة قد يصدر قرار بمنع الصلاة في المساجد.

وشدد أستاذ التخدير والعناية المركزة على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من الإصابات الخاصة بفيروس كورونا الجديد.