شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. موقف مؤثر لمعلمة قدمت دروسها بجوار ابنتها المريضة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرصت المعلمة في إحدى مدارس تعليم محافظة رجال ألمع، عايشة آل إبراهيم، على تقديم دروسها، وهي برفقة ابنتها المريضة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وذكرت المعلمة، على حسابها بموقع تويتر، أن ابنتها ترقد ابنتي بمستشفى الملك فيصل التخصصي، حيث تخضع لعلاج من ورم أصابها.

وأضافت أنه برغم كل العوائق فأنها تواصل تقديم الدروس لطالبات مدرسة "عرمرم، مناشدة الجميع بالدعاء لابنتها المريضة.

ومن جهته، تواصل مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع، أحمد العُمري، مع المعلمة، مطمئناً على صحة ابنتها ومتلمساً احتياجاتهما، داعياً بأن يمنّ الله عليها بالصحة والعافية.