شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مسؤول بـ"النيابة العامة": مصادر سرية وراء الإطاحة بعصابة غسيل الأموال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق رئيس دائرة قضايا الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، محمد بن الأمير، على الأحكام القضائية القاضية بالسجن 51 عاماً ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال.

وذكر، خلال مداخلة له بقناة "السعودية"، أن محاكمة هؤلاء المجرمين جاءت بعد ورود معلومات من مصادر سرية عن بعض الأشخاص يمتهنون تهريب الأموال إلى الخارج.

وأضاف أن التحريات أسفرت عن القبض على 11 متهماً من جنسية عربية ومواطنَيْن اثنَيْن، لافتا إلى أن الأحكام الصادرة بحقهم ابتدائية.

ولفت إلى أن النيابة العامة تتبع حالياً الأموال المهربة للخارج، تمهيداً للمطالبة باستعادتها، مؤكداً أن النيابة العامة مستمرة مع الجهات ذات العلاقة في الكشف عن التشكيلات العصابية المهربة للأموال والإطاحة بها.

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