شكرا لمتابعة خبر عن أمانة تبوك تشارك في ساعة الأرض اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

تشارك أمانة منطقة تبوك , اليوم السبت الموافق 27 مارس 2021 في الحدث البيئي العالمي ساعة الأرض‬⁩. بإطفاء إنارة الحدائق والمنتزهات وبعض الطرقات بالمدينة من الساعة 8.30 مساءً حتى الساعة 9.30 م .

وتأتي مشاركة الأمانة في هذا الحدث البيئي العالمي إيماناً منها بضرورة رفع الوعي بخطر التغير المناخي وترشيد استخدام الطاقة, وتهدف إلى حث المجتمعات في الاهتمام بالبيئة والإسهام في مقاومة عوامل أضرار تغير المناخ .