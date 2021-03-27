شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن في العلا يؤسس لغته الخاصة للتواصل مع الإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - العلا (صدى):

سرد مواطن في محافظة العلا قصة ارتباطه بالإبل منزل الصغر، مؤكداً أن علاقته بها متينة، وأنه يفهم حركتها.

وذكر، خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، أن رحلته مع الإبل بدأت منذ عهد والده، حيث كان يخرج بصحبتها مع بعض أفراد أسرته.

وأضاف أنه اعتاد على النوم بجوار ناقة كبيرة، ومع الوقت أصبح يفهم حركاتها وأحوالها، لافتا إلى أنه يصدر أصوات معينة كإشارات تفهمها الإبل وتستجيب لها.