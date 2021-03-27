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حرس الحدود يحبط محاولة تهريب (655) كيلو جراماً من الحشيش المخدر بالخفجي (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن الدوريات البحرية بقطاع الخفجي التابع للمنطقة الشرقية تمكنت -بفضل الله- من إحباط محاولة تهريب (655) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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