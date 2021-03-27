شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من 500 إصابة لأول مرة منذ شهور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل (510) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل (7) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (372) حالة تعافي .

وبلغ إجمالي حالات التعافي (376,203) حالة متعافية – ولله الحمد – فيما تعد الإصابات الأعلى منذ عدة شهور لم تكن تتجاوز فيها الـ 500 إصابة .

وسجلت منطقة الرياض 213 إصابة ، والمنطقة الشرقية 94 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 79 إصابة ، وجاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتواصل مراكز اللقاح استقبال المواطنين والمقيمين لتلقي لقاح كورونا المتوفر مجاناً بعد التسجيل على تطبيق " صحتي " ، كما تواصل الأجهزة المختصة جهودها لتطبيق الإجراءات الإحترازية .